Мэр Одессы Труханов призвал не сносить памятник Пушкину
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы», — заявил он.
Труханов отметил, что будущее памятника должны решать местные жители.
«Моё персональное мнение, что его не нужно убирать», — заключил он.
Ранее в городе Лубны Полтавской области Украины был демонтирован памятник Пушкину.