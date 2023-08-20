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Мэр Одессы Труханов призвал не сносить памятник Пушкину

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Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал не сносить памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину в центре города.
Мэр Одессы Труханов призвал не сносить памятник Пушкину
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы», — заявил он.

Труханов отметил, что будущее памятника должны решать местные жители. 

«Моё персональное мнение, что его не нужно убирать», — заключил он.

Ранее в городе Лубны Полтавской области Украины был демонтирован памятник Пушкину.

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