Мэр Одессы Труханов призвал не сносить памятник Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал не сносить памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину в центре города.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы», — заявил он.

Труханов отметил, что будущее памятника должны решать местные жители.

«Моё персональное мнение, что его не нужно убирать», — заключил он.

Ранее в городе Лубны Полтавской области Украины был демонтирован памятник Пушкину.