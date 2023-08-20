Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что в данный момент украинский конфликт находится на финальной стадии.

Об этом он сказал в интервью каналу Daily Planet.

«Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперёд. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта», — констатировал Риттер.

Он добавил, что украинская армия утратит силы для продолжения ведения боевых действий к концу лета — началу осени.

Риттер также напомнил, что ВС России достигли значительных успехов на Купянском направлении.

Ранее Риттер заявил, что потери ВСУ свидетельствуют о том, что Украина падёт или капитулирует.