Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о финальной стадии украинского конфликта
Об этом он сказал в интервью каналу Daily Planet.
«Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперёд. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта», — констатировал Риттер.
Он добавил, что украинская армия утратит силы для продолжения ведения боевых действий к концу лета — началу осени.
Риттер также напомнил, что ВС России достигли значительных успехов на Купянском направлении.
Ранее Риттер заявил, что потери ВСУ свидетельствуют о том, что Украина падёт или капитулирует.