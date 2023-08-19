В Минобороны России заявили об ударе по позициям ВСУ на ряде направлений

В пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российские войска нанесли удары по позициям украинских военных на ряде направлений.

«Штурмовой авиацией Южной группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы и боевой техники подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях», — говорится в заявлении в Telegram Минобороны.

Уточняется, что мобильными группами беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов-камикадзе уничтожены боевая бронемашина Brem, четыре пикапа противника, блиндаж и пулемётный расчёт в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Васюковка.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» заявили, что российские военные взяли опорный пункт на Купянском направлении.