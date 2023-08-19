ВС России взяли опорный пункт на Купянском направлении

В пресс-центре группировки «Запад» заявили, что российские военные взяли опорный пункт на Купянском направлении.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые отряды 6-й общевойсковой армии продолжили наступление в направлении н. п. Ольшана. Овладели опорным пунктом, наблюдательным постом и уничтожили свыше взвода противника», — говорится в заявлении в Telegram Минобороны России.

Также отмечается, что в течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — отметили в пресс-центре.

Ранее командир группы БПЛА батальона «Ахмат-Восток» с позывным Добрый показал военкору RT Владу Андрице, как бойцы ВСУ пытаются проникнуть в серую зону около Работина.