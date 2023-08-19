Пушилин рассказал, как происходит интеграция ДНР в систему страны

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью RT, что на данный момент уже заметны положительные изменения в разных сферах региона.

По его словам, переходный период обозначен до 2026 года.

Пушилин также заявил, что, благодаря поддержке аграрного сектора, установлен рекорд по сбору урожая — собрано 650 тыс. т зерновых.

«Что касается экономической интеграции. Здесь всё сложнее происходит, но, опять же, перед нашим бизнес-сообществом открываются новые возможности», — отметил он.

Например, закон о свободной экономической зоне позволяет инвесторам приходить на территорию ДНР и начинать свою деятельность.

«Есть смысл, есть понятная финансовая модель, есть понятный, прогнозируемый экономический результат», — заключил чиновник.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.