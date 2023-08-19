Минздрав ЛНР: подорвавший гранату в интернате мужчина в крайне тяжёлом состоянии
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Об этом пишет ТАСС.
«У мужчины 1993 года рождения, взорвавшего гранату в краснодонском детском доме-интернате, травматическая ампутация правой кисти, множественные осколочные ранения», — сказала Пащенко.
Она уточнила, что состояние пациента крайне тяжёлое, он находится на аппарате ИВЛ.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах ЛНР сообщил о четырёх пострадавших в результате взрыва гранаты в детском доме-интернате в городе Краснодоне.