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Минздрав ЛНР: подорвавший гранату в интернате мужчина в крайне тяжёлом состоянии

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Состояние мужчины, взорвавшего гранату в детском доме-интернате в Краснодоне ЛНР, оценивается как крайне тяжёлое, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Минздрав ЛНР: подорвавший гранату в интернате мужчина в крайне тяжёлом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет ТАСС.

«У мужчины 1993 года рождения, взорвавшего гранату в краснодонском детском доме-интернате, травматическая ампутация правой кисти, множественные осколочные ранения», — сказала Пащенко.

Она уточнила, что состояние пациента крайне тяжёлое, он находится на аппарате ИВЛ.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах ЛНР сообщил о четырёх пострадавших в результате взрыва гранаты в детском доме-интернате в городе Краснодоне.

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