Минздрав ЛНР: подорвавший гранату в интернате мужчина в крайне тяжёлом состоянии

Состояние мужчины, взорвавшего гранату в детском доме-интернате в Краснодоне ЛНР, оценивается как крайне тяжёлое, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Об этом пишет ТАСС.

«У мужчины 1993 года рождения, взорвавшего гранату в краснодонском детском доме-интернате, травматическая ампутация правой кисти, множественные осколочные ранения», — сказала Пащенко.

Она уточнила, что состояние пациента крайне тяжёлое, он находится на аппарате ИВЛ.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах ЛНР сообщил о четырёх пострадавших в результате взрыва гранаты в детском доме-интернате в городе Краснодоне.