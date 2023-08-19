Премьер Украины: бомбоубежища в стране получили статус стратегических объектов

Украинское правительство присвоило всем бомбоубежищам в стране статус стратегических объектов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Правительство во исполнение решения СНБО усовершенствовало учёт защитных сооружений гражданской защиты», — отметил Шмыгаль.

По его словам, теперь бомбоубежища имеют статус стратегических объектов для обеспечения защиты населения.

При этом противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут браться на учёт, добавил премьер.

В июне сообщалось, что украинское правительство объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице.