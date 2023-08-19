Премьер Украины: бомбоубежища в стране получили статус стратегических объектов
- AFP
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Правительство во исполнение решения СНБО усовершенствовало учёт защитных сооружений гражданской защиты», — отметил Шмыгаль.
По его словам, теперь бомбоубежища имеют статус стратегических объектов для обеспечения защиты населения.
При этом противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут браться на учёт, добавил премьер.
В июне сообщалось, что украинское правительство объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице.