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Премьер Украины: бомбоубежища в стране получили статус стратегических объектов

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Украинское правительство присвоило всем бомбоубежищам в стране статус стратегических объектов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер Украины: бомбоубежища в стране получили статус стратегических объектов
  • AFP
  • © CLODAGH KILCOYNE

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Правительство во исполнение решения СНБО усовершенствовало учёт защитных сооружений гражданской защиты», — отметил Шмыгаль.

По его словам, теперь бомбоубежища имеют статус стратегических объектов для обеспечения защиты населения.

При этом противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут браться на учёт, добавил премьер.

В июне сообщалось, что украинское правительство объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице.

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