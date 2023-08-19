Военная хроника сообщила о попытке прорыва группы ВСУ на север Работина

ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Работина в Запорожской области, сообщает Военная хроника со ссылкой на подписчиков из артиллерии.

«С 07:00 ВСУ пытаются большой группой прорваться на северную окраину села. Работает артиллерия. Большого количества тяжёлой техники и танков пока не видно, в основном бронетранспортёры», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские войска придерживаются той же тактики, что и в последнее время: высадить десант, уехать и привезти новый.

18 августа российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работина в Запорожской области.

15 августа Минобороны России заявило о пресечении трёх атак украинских войск в районе села Работина на Запорожском направлении фронта.