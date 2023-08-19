Сальдо опроверг сообщения об объявлении мобилизации в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения об объявлении мобилизации в регионе в ВС России.

«Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего «указа» являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», — заявил он.

Вместе с этим Сальдо добавил, что многие жители региона на добровольной основе поступают на службу в российские войска и другие военные формирования.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в декабре сообщил, что украинские власти провели насильственную мобилизацию на подконтрольной им части Херсонской области, а также в Харьковской области.

В августе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.