Студентам Киевских духовных школ запретили учиться на территории Киево-Печерской лавры
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Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на приказ главы заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко.
Отмечается, что студентов, преподавателей и сотрудников Киевских духовных школ приравняли к посетителям лавры.
Ранее в МИД России на фоне силового штурма обители, где проживают монахи и паломники, заявили, что международное сообщество должно вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой.