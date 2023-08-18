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Студентам Киевских духовных школ запретили учиться на территории Киево-Печерской лавры

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Студентам, преподавателям и сотрудникам Киевских духовных школ запретили обучаться на территории Киево-Печерской лавры.
Студентам Киевских духовных школ запретили учиться на территории Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru
  • © Natacha Pisarenko

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на приказ главы заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко.

Отмечается, что студентов, преподавателей и сотрудников Киевских духовных школ приравняли к посетителям лавры.

Ранее в МИД России на фоне силового штурма обители, где проживают монахи и паломники, заявили, что международное сообщество должно вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой.

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