Резолюцию во имя будущего человечества приняли на антифашистском форуме в Минске
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Эту информацию приводит корреспондент БЕЛТА.
В документе говорится, что на сегодняшний день общественности приходится сталкиваться с возрождением антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Идеи фашизма и нацизма находят последователей во многих странах, в том числе в США и на Западе.
«Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры», — сказано в документе.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов обратил внимание на антироссийскую идеологию Запада. Он напомнил, что Россия внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, а США, Великобритания, Франция проголосовали против неё.