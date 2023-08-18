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Резолюцию во имя будущего человечества приняли на антифашистском форуме в Минске

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Участники II Международного антифашистского конгресса, который прошёл в Минске, утвердили резолюцию под названием «Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм!».
Резолюцию во имя будущего человечества приняли на антифашистском форуме в Минске
  • Gettyimages.ru
  • © maxcam2008

Эту информацию приводит корреспондент БЕЛТА.

В документе говорится, что на сегодняшний день общественности приходится сталкиваться с возрождением антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Идеи фашизма и нацизма находят последователей во многих странах, в том числе в США и на Западе.

«Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры», — сказано в документе.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов обратил внимание на антироссийскую идеологию Запада. Он напомнил, что Россия внесла на заседание ООН резолюцию о недопустимости фашизма во всех его формах, а США, Великобритания, Франция проголосовали против неё.

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