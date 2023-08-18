На Украине завели дело против поставивших бракованные мины предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» против предпринимателей, которые поставили ВСУ бракованные мины на $7,3 млн.

Об этом говорится в публикации в Telegram-канале украинской спецслужбы.

В СБУ заявили, что к схеме причастны три частные компании, которые получили заказ от Минобороны Украины на производство боеприпасов. Они должны были отгрузить снаряды до февраля 2022 года, однако к этому сроку была поставлена только часть мин, которые оказались бракованными из-за некачественного пороха.

СБУ сообщила, что против предпринимателей дело заведено по статье «мошенничество в особо крупных размерах», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявили, что занимаются расследованием более 100 дел по факту нарушений в военкоматах и воинских частях.