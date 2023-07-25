В ГБР Украины сообщили о расследовании более 100 дел о нарушениях в военкоматах

На Украине занимаются расследованием более 100 дел по факту нарушений в военкоматах и воинских частях.

Об этом сообщила представитель государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, чаще всего встречаются уголовные дела, которые касаются «боевых» выплат и избиения.

«ГБР расследует 106 уголовных дел по нарушениям во время работы территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий», — говорится в сообщении Сапьян.

Отмечается, что 21 лицу сообщено о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ задержали львовского блогера Марьяна Чаву, который критиковал в своих видео сотрудников военкоматов, выдающих повестки.