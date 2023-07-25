Узнать больше

В ГБР Украины сообщили о расследовании более 100 дел о нарушениях в военкоматах

Короткая ссылка
На Украине занимаются расследованием более 100 дел по факту нарушений в военкоматах и воинских частях.
В ГБР Украины сообщили о расследовании более 100 дел о нарушениях в военкоматах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила представитель государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, чаще всего встречаются уголовные дела, которые касаются «боевых» выплат и избиения.

«ГБР расследует 106 уголовных дел по нарушениям во время работы территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий», — говорится в сообщении Сапьян.

Отмечается, что 21 лицу сообщено о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ задержали львовского блогера Марьяна Чаву, который критиковал в своих видео сотрудников военкоматов, выдающих повестки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить