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Артиллерист 40-й бригады Тихоокеанского флота рассказал RT о работе в зоне СВО

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Артиллерист 40-й бригады Тихоокеанского флота рассказал военному корреспонденту RT Александру Пискунову о работе в зоне СВО.

Как он отметил, в окрестностях Урожайного и Новодонецкого экипаж работает быстро и крайне манёвренно. Действовать приходится быстро: орудие — потенциальная цель для противника. Отстрелялись — и за три минуты покинули позицию.

«Появились из ниоткуда и исчезли в никуда», — заявил боец.

Уточняется, что российские морпехи выполняют боевые задачи, применяя на фронте зенитную пушку С-60, получившую имя «Фурия» в честь древнеримской богини мести.

Уроженцы Камчатки и Сахалина, работающие на орудии, на днях прибыли по ротации с одного из горячих участков фронта, успешно выполнив все поставленные задачи.

Ранее военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео с «царством мёртвых» на отбитых бойцами ВС России позициях в Серебрянском лесничестве.

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