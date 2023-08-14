Военкор RT показал «царство мёртвых» на отбитых позициях в Серебрянском лесничестве

Военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео с «царством мёртвых» на отбитых бойцами ВС России позициях в Серебрянском лесничестве. Журналист запечатлел голый лес, чью листву и ветки сбрили российская и украинская артиллерия, а также траншеи с мёртвыми.

Отмечается, что военкор зашёл на позиции с группой командира с позывным Аид — вместе с бойцами он попал натурально в «царство мёртвых». Траншеи, которые когда-то были глубиной с человеческий рост, сейчас перепаханы вооружениями всех калибров. Под завалами до сих пор лежат десятки тел украинских военных.

До противника от этих позиций не больше 400 метров. ВСУ активно огрызаются, насыпают кассетными бомбами.

Это важный плацдарм для российских войск, который долгое время пытались взять. Отсюда открываются перспективы развития наступления к реке Северский Донец и далее на Белогоровку, Серебрянку и Григоровку, которые сейчас играют огромную роль в логистической цепочке гарнизона ВСУ в Северске.

Ранее Жданов опубликовал видео, в котором показана неожиданная для противника работа танка и двух БМП ВС России в районе Клещеевки.