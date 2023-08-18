В ВСУ заявили о размещении на белорусской границе военных с боевым опытом

Украинское командование разместило на границе с Белоруссией подразделения, которые состоят из военнослужащих с боевым опытом.

Об этом доложил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

После поездки в Волынскую область он сообщил, что встретился с бойцами, несущими там дежурство, они выполняли задачи на востоке Украины.

«На основе своего боевого опыта они должны посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции, когда уровень угрозы увеличится», — написал Наев в своём Telegram.

По его словам, на текущий момент обстановка на границе спокойная.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом спецоперации Украина угрожала республике запуском ракет через границу.