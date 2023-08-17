Лукашенко: перед началом спецоперации Украина угрожала Белоруссии ракетами
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналистке Диане Панченко.
Лукашенко подчеркнул, что Киев провоцировал Минск.
«Четыре подразделения ваших, в основном вооружённых ракетами «Точка-У», разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас», — рассказал белорусский лидер.
Как рассказал Лукашенко, после начала СВО ВС России в первую очередь уничтожили именно эти подразделения ВСУ.
Ранее Лукашенко предупредил, что, если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений.