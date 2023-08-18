Рогов: Старомайорское и Урожайное находятся под огневым контролем ВС России
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Урожайное и Старомайорское под нашим огневым контролем, там работают российская артиллерия и авиация», — констатировал собеседник агентства.
По словам Рогова, эти два населённых пункта являются ключевыми объектами контрнаступления ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.