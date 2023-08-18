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Рогов: Старомайорское и Урожайное находятся под огневым контролем ВС России

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Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что населённые пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой Народной Республике находятся под огневым контролем Вооружённых сил России.
Рогов: Старомайорское и Урожайное находятся под огневым контролем ВС России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Урожайное и Старомайорское под нашим огневым контролем, там работают российская артиллерия и авиация», — констатировал собеседник агентства.

По словам Рогова, эти два населённых пункта являются ключевыми объектами контрнаступления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.

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