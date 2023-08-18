Рогов: подразделения ВСУ открыли огонь по Энергодару

Украинские военнослужащие обстреляли город Энергодар Запорожской области 18 августа в 09:00 мск.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание», — заявил он.

По словам Рогова, на месте происшествия работают местные специальные службы. Данные о пострадавших и разрушениях в городе уточняются.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам ДНР 217 снарядов.