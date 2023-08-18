За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 217 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Гольмовском, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения четыре человека.
Кроме того, сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ.
Также житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского.