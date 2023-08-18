За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 217 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 217 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Гольмовском, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения четыре человека.

Кроме того, сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ.

Также житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского.