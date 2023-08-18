Военная хроника заявила о летающем около Крыма БПЛА США

Военная хроника заявила, что южнее Крыма летает американский беспилотник RQ-4 Global Hawk.

«С самого утра южнее Крыма дежурит высотный беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10», — указывается в материале.

Как подчёркивает Военная хроника, с 12 августа полёты разведывательной авиации стран НАТО в Чёрном море фиксируются практически каждый день.

Помимо RQ-4 для наблюдения и разведки используются практически все доступные модели самолётов: Boeing RC-135 и Е-3А, а также Р-8 Poseidon.

Ранее Военная хроника заявила о появлении около Крыма самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.