Военная хроника заявила о летающем около Крыма БПЛА США
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«С самого утра южнее Крыма дежурит высотный беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10», — указывается в материале.
Как подчёркивает Военная хроника, с 12 августа полёты разведывательной авиации стран НАТО в Чёрном море фиксируются практически каждый день.
Помимо RQ-4 для наблюдения и разведки используются практически все доступные модели самолётов: Boeing RC-135 и Е-3А, а также Р-8 Poseidon.
Ранее Военная хроника заявила о появлении около Крыма самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.