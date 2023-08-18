МО Белоруссии: террористические атаки стали для Киева способом ведения боёв

Киев использует террористические практики в качестве способа ведения боевых действий. Такое мнение озвучил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что в отношении способа ведения боёв ВСУ можно прямо говорить о тотальных террористических практиках в отношении мирного населения и объектов не только в России, но и на Украине.

«Но даже фашисты по отношению к немцам — к собственным гражданам — подобного не практиковали. При этом сегодня всё более отчётливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе», — передаёт БЕЛТА слова Хренина.

Ранее Минобороны России заявило, что Киев в ночь на 18 августа предпринял попытку террористической атаки с применением дрона по объектам в Москве и Московской области.