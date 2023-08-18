ВКС России ударили по скоплениям сил и техники ВСУ около пяти населённых пунктов

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российская авиация нанесла удары по скоплениям украинской живой силы и техники возле пяти населённых пунктов в Донецкой Народной Республики.

По его словам, российские войска с помощью «Ланцетов» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в Великой Новосёлке и Времевке.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новосёлки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Чехов добавил, что группировка сорвала ротацию украинских военных около Урожайного, уничтожив две группы пехоты, миномётный расчёт и скопления живой силы противника.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.