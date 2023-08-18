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Завербованный украинской спецслужбой дезертир из ВСУ сдался российским военным

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Завербованный украинской контрразведкой дезертир из ВСУ Игорь Устименко сдался военным ВС России при попытке нанести повреждения российскому зенитно-ракетному комплексу «Бук» в Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Устименко, в мае этого года сотрудник украинских спецслужб вынудил его согласиться на проведение диверсии против российской армии, угрожая расправой.

Украинский военный отметил, что ему были переданы координаты российского ЗРК «Бук», а также задание уничтожить его.

«Под этими угрозами я пошёл туда, но увидел там оцепление и решил рассказать всё как есть», — сказал Устименко.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в ЛНР.

Также поступала информация, что ВС России отразили шесть попыток атак ВСУ на двух направлениях.

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