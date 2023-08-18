Завербованный украинской спецслужбой дезертир из ВСУ сдался российским военным
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Устименко, в мае этого года сотрудник украинских спецслужб вынудил его согласиться на проведение диверсии против российской армии, угрожая расправой.
Украинский военный отметил, что ему были переданы координаты российского ЗРК «Бук», а также задание уничтожить его.
«Под этими угрозами я пошёл туда, но увидел там оцепление и решил рассказать всё как есть», — сказал Устименко.
Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в ЛНР.
Также поступала информация, что ВС России отразили шесть попыток атак ВСУ на двух направлениях.