Российский отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолёт Ми-28
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что вынужденная посадка произошла из-за разрушения лопасти вертолёта.
«Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ», — говорится в сообщении.
По данным агентства, от начала ремонта до взлёта с поля прошло 30 минут. Сообщается, что техническому составу удалось сократить время, отведённое на ремонтные работы, в четыре раза.
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