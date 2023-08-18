Российский отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолёт Ми-28

Технический состав и группа поисково-спасательной службы ПСС смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолёт Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на Артёмовском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что вынужденная посадка произошла из-за разрушения лопасти вертолёта.

«Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, от начала ремонта до взлёта с поля прошло 30 минут. Сообщается, что техническому составу удалось сократить время, отведённое на ремонтные работы, в четыре раза.

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