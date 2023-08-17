Экс-военкома на Украине обвинили в обогащении на почти 9 млн гривен

Экс-военкома Днепропетровской области обвинили в обогащении почти на 9 млн гривен, следует из заявления Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщает Klymenko Time, его отец за последние четыре года приобрёл движимое и недвижимое имущество на 7,8 млн гривен. В их числе — две квартиры в Днепропетровске и четыре автомобиля.

Кроме того, супруга бывшего военкома получила в подарок от отца $65 тыс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов на Украине.

Он заявил, что их места займут военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях.