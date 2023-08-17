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Главком Залужный проинформировал американского генерала Милли о потребностях ВСУ

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе телефонных переговоров с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.
Главком Залужный проинформировал американского генерала Милли о потребностях ВСУ
  • Gettyimages.ru

Он проинформировал американского военачальника о текущей обстановке на фронте и планах ВСУ на ближайшую, среднесрочную и отдалённую перспективы.

«Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ», — написал Залужный в Telegram.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и командование ВСУ проинформировали военное руководство США об обстановке в зоне боёв.

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