Главком Залужный проинформировал американского генерала Милли о потребностях ВСУ
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Он проинформировал американского военачальника о текущей обстановке на фронте и планах ВСУ на ближайшую, среднесрочную и отдалённую перспективы.
«Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ», — написал Залужный в Telegram.
Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и командование ВСУ проинформировали военное руководство США об обстановке в зоне боёв.