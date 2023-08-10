Киевские власти доложили Пентагону о ситуации на передовой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и командование ВСУ проинформировали военное руководство США об обстановке в зоне боёв.

Об этом говорится в Telegram-канале офиса президента Украины.

В переговорах с американской стороны участвовали: помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте», — пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN заявил, что Украина представила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.