Киевские власти доложили Пентагону о ситуации на передовой
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Об этом говорится в Telegram-канале офиса президента Украины.
В переговорах с американской стороны участвовали: помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.
«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте», — пишет ТАСС.
Ранее телеканал CNN заявил, что Украина представила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.