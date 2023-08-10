CNN: Киев предоставил Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов
Об этом информирует CNN.
«Информация, переданная Министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей», — говорится в сообщении.
При этом точные цифры не называются.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросит у конгресса более $10 млрд для Киева.
Несколько дней назад ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке кассетными боеприпасами.
Также ВСУ обстреливали окраины Лисичанска в ЛНР кассетными боеприпасами.