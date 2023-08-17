Лукашенко: переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий

Любые возможные переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

Как считает глава республики, конфликта на Украине можно было избежать. Остановить его можно и сейчас, уверен президент Белоруссии.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать всё», — сказал он.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.