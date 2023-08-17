Военные в Житомире вышли на площадь, требуя наказать подозреваемых в рэкете

Около 40 украинских военнослужащих собрались на центральной площади у здания суда в Житомире с требованием наказать подозреваемых в рэкете.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА», речь идёт о банде из восьми человек — её участников задержали за то, что они принуждали людей вернуть выдуманные долги. Тех, кто отказывался платить, злоумышленники вывозили в специально оборудованные помещения в Коростышев.

По данным СМИ, одной из жертв стал военнослужащий — его избили, требуя выплаты несуществующего долга в 190 тыс. гривен. Его сослуживцы пришли к зданию суда из опасений, что злоумышленников выпустят под залог.

Ранее украинский суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и его семьи, его задержали по делу о коррупции.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить всех областных военкомов, а их места займут военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях.