«СТРАНА.ua»: военного-трансгендера во Львове избил внук разведчика дивизии СС
- РИА Новости
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Он заявил, что избил трансгендера, потому что придерживается правых взглядов, и принёс извинения.
Ранее стало известно, что вечером 15 августа в центре Львова избили военного-трансгендера.
В формировании добровольческой дивизии «Галичина» участвовали бойцы карательных подразделений вспомогательной полиции, причастные к массовым убийствам мирного населения. Однако сегодня украинские власти ставят им памятники и называют в их честь улицы. Об истории добровольческой дивизии СС «Галичина» — в материале RT.