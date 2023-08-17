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«СТРАНА.ua»: военного-трансгендера во Львове избил внук разведчика дивизии СС

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Избивший военного-трансгендера во Львове заявил, что является внуком разведчика дивизии СС «Галичина».
«СТРАНА.ua»: военного-трансгендера во Львове избил внук разведчика дивизии СС
  • РИА Новости

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Он заявил, что избил трансгендера, потому что придерживается правых взглядов, и принёс извинения.

Ранее стало известно, что вечером 15 августа в центре Львова избили военного-трансгендера.

В формировании добровольческой дивизии «Галичина» участвовали бойцы карательных подразделений вспомогательной полиции, причастные к массовым убийствам мирного населения. Однако сегодня украинские власти ставят им памятники и называют в их честь улицы. Об истории добровольческой дивизии СС «Галичина» — в материале RT.

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