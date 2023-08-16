«СТРАНА.ua»: в центре Львова избили военного-трансгендера

В центре Львова избили военного-трансгендера. Об этом сообщает украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

Инцидент произошёл вечером 15 августа, когда трансгендер по имени Хелен находилась в центре города, ела, а также общалась по телефону.

Отмечается, что к трансгендеру подошёл незнакомый мужчина и начал её оскорблять, после чего ударил несколько раз.

В сообщении говорится, что Хелен служит в армии на протяжении трёх лет, во Львов трансгендер приехала на похороны матери.

Ранее сообщалось, что трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло заняла должность одного из официальных представителей сил теробороны Украины.