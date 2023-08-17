ERR: жители Эстонии начали ездить за дешëвыми покупками в Россию
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Об этом пишет ERR.
В публикации приводятся слова эстонцев, которые ездят в российские магазины. Например, большая пачка чипсов в Эстонии стоит почти €5, а в России €1,5. Также приезжие покупают подсолнечное масло, яйца и шоколад.
«Подсолнечное масло по 77 рублей, шоколадки по 70 рублей — такие, которые у нас по €3. Яйца по 56 рублей. Но надо спрашивать у таможни, что можно проносить, а что нельзя», — рассказал эстонец Виктор.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.