Политологи рассказали, как будет развиваться ситуация с выборами на Украине

Политологи, комментируя в беседе с RT подписание украинским президентом Владимиром Зеленским законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток, спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с проведением парламентских и президентских выборов в стране, которые запланированы на 29 октября 2023 года и на 31 марта 2024 года соответственно.

Как пояснил политолог Ростислав Ищенко, выборы переносятся автоматически. В соответствии с Конституцией, до тех пор, пока действует военное положение, выборы не проводятся, добавил собеседник RT.

«Предыдущие органы власти исполняют свои полномочия. Как только заканчивается военное положение, сразу должны будут назначены новые выборы. Как правило, подготовка к выборам начинается за два месяца. То есть от конца военного положения плюс два-три месяца должны пройти парламентские/президентские выборы», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак добавил, что фактически украинский лидер отменил проведение выборов по графику своим решением, но разговоры и обсуждения, кто может сменить нынешнюю политическую верхушку, в том числе и Зеленского, продолжаются.

«Судя по всему, развитие событий может быть разным. Зеленский прекрасно понимает, что какой-то персональной ценности у него лично перед Западом нет. Вероятно, именно это ему портит настроение и здоровье, судя по его внешнему виду. Конечно, шансов в Зеленского на переизбрание не так много, но замены пока тоже не видно», — отметил политолог.

Ранее Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.

Военное положение и мобилизация продлеваются в стране до 15 ноября 2023 года.