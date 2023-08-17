В Казахстане произошёл пожар на шахте
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба компании — владельца объекта «АрселорМиттал Темиртау».
«На шахте «Казахстанская»... в выработке угольного уклона Д6 (горизонт — 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введён план ликвидации аварии», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что всего в шахте находились 227 человек, 101 из них уже выведен на поверхность.
В настоящий момент производят проветривание шахты.
Ранее сообщалось, что на складе пиломатериалов в Норильске в Красноярском крае произошёл пожар на площади 1,2 тыс. кв. м, позднее пожар ликвидировали.