В Казахстане произошёл пожар на шахте

В Карагандинской области Казахстана на шахте «Казахстанская» произошёл пожар.

Об этом сообщила пресс-служба компании — владельца объекта «АрселорМиттал Темиртау».

«На шахте «Казахстанская»... в выработке угольного уклона Д6 (горизонт — 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введён план ликвидации аварии», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что всего в шахте находились 227 человек, 101 из них уже выведен на поверхность.

В настоящий момент производят проветривание шахты.

Ранее сообщалось, что на складе пиломатериалов в Норильске в Красноярском крае произошёл пожар на площади 1,2 тыс. кв. м, позднее пожар ликвидировали.