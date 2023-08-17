Офицер ВС США Дэвис: Киев должен заморозить конфликт для сохранения территорий
Об этом написал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
Он выразил мнение, что с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении».
Ранее посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.