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Офицер ВС США Дэвис: Киев должен заморозить конфликт для сохранения территорий

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Для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт.

Об этом написал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Он выразил мнение, что с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении».

Ранее посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.

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