Для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт.

Об этом написал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Он выразил мнение, что с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении».

Ранее посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.