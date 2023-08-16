ВСУ ударили из артиллерии по Днепрянам в Херсонской области
Об этом говорится в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
Согласно представленным данным, украинская армия открыла огонь в 22:10 мск по мирным районам.
«Удар пришёлся по домам в районе ХПП и улице Новоодесской», — пишет администрация.
На текущий момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях на месте удара.
15 августа сообщалось, что часть Днепрян осталась без света из-за обстрела беспилотников украинских войск.