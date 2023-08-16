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ВСУ ударили из артиллерии по Днепрянам в Херсонской области

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Украинские военнослужащие нанесли массированный артиллерийский удар по населённому пункту Днепряны в Херсонской области.

Об этом говорится в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Согласно представленным данным, украинская армия открыла огонь в 22:10 мск по мирным районам.

«Удар пришёлся по домам в районе ХПП и улице Новоодесской», — пишет администрация.

На текущий момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях на месте удара.

15 августа сообщалось, что часть Днепрян осталась без света из-за обстрела беспилотников украинских войск.

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