В Грузии призвали не завидовать Молдавии и Украине из-за помощи Еврокомиссии

Грузия не должна завидовать Украине и Молдавии из-за выделения финансовой помощи со стороны Еврокомиссии. Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, экономики Украины и Молдавии находятся в плачевном состоянии.

«Только за эти два года разница между нашей экономикой и экономикой Молдовы увеличилась на $8 млрд. Это огромная разница, которую мы будем иметь с Молдовой в конце года», — приводит его слова Sputnik Молдова.

Кобахидзе подчеркнул, что это является тяжелейшим ударом для Кишинёва.

Ранее в Еврокомиссии решили передать Украине и Молдавии €135 млн из программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией, выделенных на период с 2021 по 2027 год.