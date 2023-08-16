В Грузии призвали не завидовать Молдавии и Украине из-за помощи Еврокомиссии
- AFP
По его словам, экономики Украины и Молдавии находятся в плачевном состоянии.
«Только за эти два года разница между нашей экономикой и экономикой Молдовы увеличилась на $8 млрд. Это огромная разница, которую мы будем иметь с Молдовой в конце года», — приводит его слова Sputnik Молдова.
Кобахидзе подчеркнул, что это является тяжелейшим ударом для Кишинёва.
Ранее в Еврокомиссии решили передать Украине и Молдавии €135 млн из программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией, выделенных на период с 2021 по 2027 год.