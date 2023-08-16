Данюк назвал жестом отчаяния проект Рады о сопровождении дворниками призывников

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT регистрацию в Верховной раде Украины законопроекта, которым предлагается поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата.

«На мой взгляд, инициатива достаточно глупая. Изначально цель любых подобного рода инициатив заключается в том, чтобы недостаток человеческого ресурса, который используется Украиной на фронте, восполнить. Идеи возложить ответственность на дворников, чтобы призывник доходил до военкомата, — всё это жест отчаяния», — пояснил эксперт.

По его словам, это говорит о нехватке людей, а также о том, что их боевой потенциал оставляет желать лучшего. Аналитик также добавил, что к людям относятся как к пушечному мясу.

«Это прямое свидетельство того, что то, что мы сейчас наблюдаем, — это огромная человеческая трагедия украинского народа. К сожалению, для нацистского режима Зеленского, это единственный инструмент, который у него остался», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата.

При этом людей, которые не могут либо не хотят участвовать в боевых действиях, предложили привлекать к работам «оборонного характера», которые «обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения».