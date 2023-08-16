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В Раде предложили поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата

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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата.
В Раде предложили поручить дворникам сопровождать призывников до военкомата
  • Gettyimages.ru

По данным украинского издания «Вести», авторы инициативы, в частности, предложили разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах и способствовать их прибытию по вызову военкоматов.

При этом людей, которые не могут либо не хотят участвовать в боевых действиях, предложили привлекать к работам «оборонного характера», которые «обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения».

Также законом предлагается предоставить коммунальщикам право вручать повестки на Украине.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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