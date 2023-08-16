Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС
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«Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне... Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита», — сказал он РИА Новости.
Глаз отметил, что речь идёт о диалогах объединения «Африка-аутрич» и БРИКС «плюс».
В мае белорусская сторона отправила в БРИКС обращение о приёме в объединение.
В белорусском МИД подчеркнули, что Белоруссия рассчитывает на развитие взаимодействия в различных форматах.
Ранее сообщалось, что свыше 20 государств официально подали заявки на вступление в ряды БРИКС.