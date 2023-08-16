Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник представит республику на мероприятиях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

«Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне... Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита», — сказал он РИА Новости.

Глаз отметил, что речь идёт о диалогах объединения «Африка-аутрич» и БРИКС «плюс».

В мае белорусская сторона отправила в БРИКС обращение о приёме в объединение.

В белорусском МИД подчеркнули, что Белоруссия рассчитывает на развитие взаимодействия в различных форматах.

Ранее сообщалось, что свыше 20 государств официально подали заявки на вступление в ряды БРИКС.