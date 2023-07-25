Белоруссия отправила в БРИКС обращение о приёме в объединение

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона в мае отправила в БРИКС обращение о приёме в объединение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В мае 2023 года в адрес глав государств — членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приёме нашей страны в объединение», — заявили в министерстве.

В белорусском МИД подчеркнули, что Белоруссия рассчитывает на развитие взаимодействия в различных форматах.

Ранее сообщалось, что свыше 20 государств официально подали заявки на вступление в ряды БРИКС.