Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил назвать будущий мирный план по урегулированию украинского конфликта «Миром без Зеленского».

С такой инициативой он выступил в беседе с РИА Новости.

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «Мир без Зеленского». Но это точно будет не «Мир Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Как отметил Константинов, украинский лидер заигрался, не отдавая себе отчёта, что в реальности эта игра приведёт к катастрофе для Украины.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.