Константинов: мирный план по Украине стоит назвать «Миром без Зеленского»
- РИА Новости
С такой инициативой он выступил в беседе с РИА Новости.
«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «Мир без Зеленского». Но это точно будет не «Мир Зеленского», — сказал собеседник агентства.
Как отметил Константинов, украинский лидер заигрался, не отдавая себе отчёта, что в реальности эта игра приведёт к катастрофе для Украины.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.