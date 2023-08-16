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Константинов: мирный план по Украине стоит назвать «Миром без Зеленского»

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил назвать будущий мирный план по урегулированию украинского конфликта «Миром без Зеленского».
Константинов: мирный план по Украине стоит назвать «Миром без Зеленского»
  • РИА Новости

С такой инициативой он выступил в беседе с РИА Новости.

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «Мир без Зеленского». Но это точно будет не «Мир Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Как отметил Константинов, украинский лидер заигрался, не отдавая себе отчёта, что в реальности эта игра приведёт к катастрофе для Украины.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.

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