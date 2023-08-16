Российский спецназ применяет крупнокалиберные автоматы АШ-12 в ходе СВО
«12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что АШ-12 и ВКС были высоко оценены эксплуатирующими подразделениями.
Также сообщается, что замечаний по данным видам оружия от спецназа не поступало.
В июле глава предприятия — разработчика оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».