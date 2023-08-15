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Пушилин: бойцы ВСУ выпустили за день 138 снарядов по ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики и выпустили 138 боеприпасов.
Пушилин: бойцы ВСУ выпустили за день 138 снарядов по ДНР
  • РИА Новости

Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ применили для обстрелов реактивную артиллерию калибра 122 мм и ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

«В посёлке Доломитное Никитовского района Горловки пострадал мужчина — он получил ранение при подрыве на украинской мине ПФМ-1 «Лепесток», — написал Пушилин.

Он добавил, что при обстреле украинской армии ранения получили три человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

14 августа Пушилин проинформировал, что украинские военные за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов.

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