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Пушилин заявил, что ВСУ за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов

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Украинские войска выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 96 снарядов, в том числе дальнобойные ракеты и кассеты.
Пушилин заявил, что ВСУ за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов
  • РИА Новости

Такое заявление сделал врио главы региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Зафиксировано 33 обстрела, выпущено 96 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.

По его словам, ранения получили пять человек, в том числе пятилетний ребёнок.

Также под огонь ВСУ попали пять жилых домов, линия электропередачи и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка в 21:05 мск.

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