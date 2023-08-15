Гагин: российские военные не дают ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР
- РИА Новости
Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Сейчас там ещё идёт бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело», — цитирует его РИА Новости.
Гагин рассказал, что ВСУ уже понесли «колоссальные потери» в живой силе и технике.
Ранее бойцы ОБТФ «Каскад» рассказали военкору RT Филиппу Прокудину, что украинские войска пытаются продвигаться в районе Урожайного в ДНР большой ценой, несмотря на потери.