Российские военнослужащие не дают ВСУ закрепиться в селе Урожайном в Донецкой Народной Республике.

Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Сейчас там ещё идёт бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело», — цитирует его РИА Новости.

Гагин рассказал, что ВСУ уже понесли «колоссальные потери» в живой силе и технике.

Ранее бойцы ОБТФ «Каскад» рассказали военкору RT Филиппу Прокудину, что украинские войска пытаются продвигаться в районе Урожайного в ДНР большой ценой, несмотря на потери.