Секретарь Совбеза Белоруссии назвал размещение ТЯО в стране вынужденной мерой
- РИА Новости
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«Оно будет применено только тогда, когда кто-то попытается посягнуть на независимую территорию Республики Беларусь. В противном случае это оружие будет храниться со всеми правилами и нормами на складах», — цитирует его БЕЛТА.
Он выразил надежду, что данное оружие никогда не будет применено.
«Мы понимаем последствия применения этого оружия», — добавил он.
Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.