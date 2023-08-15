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Секретарь Совбеза Белоруссии назвал размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

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Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в стране вынужденной мерой.
Секретарь Совбеза Белоруссии назвал размещение ТЯО в стране вынужденной мерой
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Оно будет применено только тогда, когда кто-то попытается посягнуть на независимую территорию Республики Беларусь. В противном случае это оружие будет храниться со всеми правилами и нормами на складах», — цитирует его БЕЛТА.

Он выразил надежду, что данное оружие никогда не будет применено.

«Мы понимаем последствия применения этого оружия», — добавил он.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.

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