Секретарь Совбеза Белоруссии назвал размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в стране вынужденной мерой.

«Оно будет применено только тогда, когда кто-то попытается посягнуть на независимую территорию Республики Беларусь. В противном случае это оружие будет храниться со всеми правилами и нормами на складах», — цитирует его БЕЛТА.

Он выразил надежду, что данное оружие никогда не будет применено.

«Мы понимаем последствия применения этого оружия», — добавил он.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.