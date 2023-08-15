На Украине рассказали о процессе усиления контроля за выездом мужчин за границу

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о процессе усиления контроля за выездом мужчин за границу.

Как пишет издание «СТРАНА.ua», планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет выехать за границу.

Ранее это происходило в телефонном режиме.

По словам Демченко, ГПСУ и Минобороны уже работают над этим.

Разрабатывается программное обеспечение, и определяются критерии допуска представителей военкоматов к базе данных ГПСУ и наоборот.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации России в пунктах пропуска «разоблачены более 6,1 тыс. человек, которые пытались выехать с Украины, используя поддельные документы».