Узнать больше

На Украине рассказали о процессе усиления контроля за выездом мужчин за границу

Короткая ссылка
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о процессе усиления контроля за выездом мужчин за границу.
На Украине рассказали о процессе усиления контроля за выездом мужчин за границу
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Как пишет издание «СТРАНА.ua», планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет выехать за границу.

Ранее это происходило в телефонном режиме.

По словам Демченко, ГПСУ и Минобороны уже работают над этим.

Разрабатывается программное обеспечение, и определяются критерии допуска представителей военкоматов к базе данных ГПСУ и наоборот.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации России в пунктах пропуска «разоблачены более 6,1 тыс. человек, которые пытались выехать с Украины, используя поддельные документы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить